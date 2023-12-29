السفير الروسي في بوينس آيرس: موسكو تعارض نقل المروحيات الروسية من الأرجنتين إلى أوكرانيا

أكد السفير الروسي في بوينس آيرس ديمتري فيوكتيستوف أن نقل طائرات المروحيات الروسية من الأرجنتين إلى أوكرانيا أمر غير مقبول مطلقا.

وقال فيوكتيستوف: "نحن نعارض بشكل قاطع نقل المروحيات الروسية إلى أوكرانيا، إن هذا يتعارض أيضا مع التزامات الأرجنتين في عقود المستخدم النهائي للمروحيات، بكل الأحوال هذا لا يغير من الواقع".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الجديد للأرجنتين خافيير مايلي أنه ينوي التركيز في السياسة الخارجية على العلاقات مع واشنطن، وليس على دول البريكس.

ووفقا له، يجب على بوينس آيرس الانضمام إلى البلدان التي تستخدم الدولار كعملة رسمية، وكذلك إلغاء البنك المركزي وبعض الوزارات، مما يضعف جهاز الدولة.

وذكرت وكالة نوتيسياس أورباناس، نقلا عن سلاح الجو في أمريكا اللاتينية، أن الأرجنتين تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرتي هليكوبتر من طراز مي 171 إي روسية الصنع، تم شراؤها في عام 2011.

المصدر: نوفوستي