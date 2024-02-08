 
مباشر

تركيا.. اعتقال 147 شخصا مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش"

أخبار العالم

تركيا.. اعتقال 147 شخصا مشتبها بانتمائهم لتنظيم
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wxr1

أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، القبض على 147 شخصا مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

إقرأ المزيد
الأمن التركي يعتقل 56 مطلوبا لـ 18 دولة بينها ثلاث عربية
الأمن التركي يعتقل 56 مطلوبا لـ 18 دولة بينها ثلاث عربية

وأوضح كايا في منشور له على صفحته في منصة "إكس" أنه تم القبض على المشتبه بهم خلال حملات أمنية شملت 33 ولاية تركية ضمن عملية أطلق عليها (كهرمانلار/أبطال-49).

وكانت السلطات التركية أعلنت قبل يومين اعتقال 33 شخصا ضمن حملة أمنية نفذها جهاز الاستخبارات، وتشمل 46 شخصا اعتبروا "متورطين في أنشطة تجسس" لصالح الموساد الإسرائيلي ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا