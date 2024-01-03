الأمن التركي يعتقل 56 مطلوبا لـ 18 دولة بينها ثلاث عربية

أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها أوقفت الأربعاء 56 مطلوبا من 18 دولة للاشتباه بتورطهم في تهريب مخدرات واتجار بالبشر.

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وألقي القبض على المشتبه بهم في 11 محافظة تركية من أصل 81، بينها اسطنبول، وأنطاليا، وإزمير، وهم مطلوبون بشكل خاص في الولايات المتحدة وألمانيا والهند وإسرائيل وروسيا وإيران والإمارات وقطر والسعودية، بحسب بيان الداخلية.

وأصدرت منظمة الانتربول بحق بعضهم نشرة حمراء، وهي مذكرة طلب دولية تصدرها الإنتربول بحق مطلوبين للعدالة في بلد معين لتسهيل توقيفهم عبر العالم.

والمشتبه بهم متهمون بارتكاب جرائم قتل أو الدعارة أو غسل أموال أو الانتماء إلى منظمة إجرامية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على موقع "إكس" "سنودعهم جميعا السجن، الواحد تلو الآخر".

وأوضح أن المتهمين الـ 56 تم القبض عليهم عبر عملية "القفص-28" التي جرى تنفيذها بشكل متزامن في الولايات التركية.

وكثفت الشرطة التركية في الأشهر الأخيرة حملاتها للقبض على أعضاء في الجريمة الدولية المنظمة، لجأ بعضهم إلى تركيا منذ فترة طويلة.

وكانت السلطات التركية أعلنت أمس الثلاثاء اعتقال 33 شخصا ضمن حملة أمنية نفذها جهاز الاستخبارات، وتشمل 46 شخصا اعتبروا "متورطين في أنشطة تجسس" لصالح الموساد الإسرائيلي ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا.

المصدر: أ ف ب