بايدن يصف ترامب بـ "التهديد الوجودي"

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولة حملته الانتخابية في نيويورك اليوم الخميس، بأن سلفه دونالد ترامب يشكل تهديدا وجوديا، وسيسعى الأخير للتراجع عن كل ما حققه الديمقراطيون.

هذا الرأي أبداه الرئيس الحالي للبلاد جو بايدن خلال مناسبة في نيويورك، أقيمت كجزء من حملته الانتخابية.

وقد نقلت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض عن بايدن قوله: "هناك تهديد وجودي واحد، وهو دونالد ترامب. فهو سيحاول التراجع عن كل ما فعلناه.. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

وفي السياق ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته منظمة "راسموسن ريبورتس" أن نحو ثلثي المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن القدرات العقلية لرئيسهم جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما آخذة في التراجع.

وسبق أن أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ثقته في أن خليفته جو بايدن سيخرج من السباق على المنصب في الانتخابات التي ستجري هذا العام.

يذكر أن جو بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من قبل سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب، وحتى بين الديمقراطيين. وإذا أعيد انتخاب بايدن ففي نهاية ولايته الرئاسية الثانية عام 2029، سيكون قد بلغ من العمر 86 عاما.

وسبق أن أعربت رئيسة الحزب الديمقراطي السابقة دونا برازيل عن رأي مفاده أن الطريق سيكون سهلا أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: RT