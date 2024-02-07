الصين ترفض الاتهامات الأمريكية بدعمها لهجمات القرصنة الإلكترونية

أعربت الصين عن رفضها للاتهامات الأمريكية بدعمها هجمات القرصنة الإلكترونية، وأكدت أنها هي نفسها ضحية ولا تدعم مثل هذه العمليات.

وقالت السفارة الصينية لدى واشنطن في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن نرفض أي افتراء واتهامات لا أساس لها ضد الصين. الصين هي الضحية الرئيسية للهجمات السيبرانية."

وأكدت أن الصين تتخذ موقفا حازما ضد جميع أشكال هجمات القرصنة وتستخدم الأساليب القانونية لمكافحتها.

وأضافت أن "الصين لا تشجع أو تدعم أو تتغاضى عن تصرفات قراصنة".

وأعلنت السلطات الأمريكية الأربعاء تفكيك شبكة من القراصنة الإلكترونيين تعرف باسم "فولت تايفون" كانت تستهدف بنى تحتية رئيسية للقطاع العام الأمريكي مثل محطات معالجة المياه وأنظمة النقل.

وقالت السلطات الأمريكية إن هذه العمليات يتم تنفيذها بناء على توجيهات من الصين.

وحذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي، الأربعاء الماضي، من محاولات قراصنة صينيين الإضرار بالبنى التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة والمدرجة "ضمن طموحات الصين العالمية".

المصدر: نوفوستي