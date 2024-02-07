البيت الأبيض يعلق على مقابلة المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي

علق مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان اليوم الأربعاء، على المقابلة الصحافية التي يجريها الصحافي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح ساليفان، بأن الإدارة الأمريكية تعتقد أن الحجج المؤيدة لمزيد من الدعم لأوكرانيا تتغلب على حجج منتقدي هذا النهج.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "في ما يتعلق بهذه المقابلة، سمعنا أصواتا في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم تشكك أو تلقي بظلالها على دعمنا الجماعي لأوكرانيا".

ووفقاً لمستشار البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة "جادلت باستمرار حول السبب الذي يجعل تقديم المساعدة لأوكرانيا يصب في المصالح الأمنية الوطنية الأساسية لكل من واشنطن وحلف شمال الأطلسي"، وقال: "أعتقد أن وثائقنا لا تزال سائدة بشأن هذه القضية".

ونشر كارلسون رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص وسط موسكو، ذكر فيها أنه سيجري مقابلة قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن الشعب الأمريكي لا يعلم على الإطلاق ما الذي يحدث في روسيا وأوكرانيا.

وحصد الفيديو بعد ساعة من نشره 5.2 ملايين مشاهدة، وبين عشية وضحاها تجاوزت الأرقام 70 مليونا.

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون قد أجرى حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن ينشر الإعلامي تاكر كارلسون مقابلته مع الرئيس الروسي غدا الخميس 8 فبراير، كما أفادت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر.

وقد وصل الصحافي الأمريكي إلى روسيا أواخر الأسبوع الماضي، وأكد حال وصوله أنه سيجري مقابلة مع بوتين، وشدد على أنه دفع تكاليف الرحلة بنفسه، واستغرق الإعداد لها عدة أشهر. وبحسب البيانات الأولية، فإن المقابلة تستغرق ساعتين، وقد رفض البيت الأبيض الأمريكي التعليق على رحلة الصحافي الأمريكي.

المصدر: RT