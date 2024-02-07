القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بأكثر من 30 قذيفة خلال ساعتين

قصفت القوات الأوكرانية مدن دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا وقرية كومسومولسكي بمدينة فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك، بـ31 قذيفة من عيار 155 مم خلال ساعتين.

وجاء في بيان مركز توثيق جرائم قوات كييف: "قصفت القوات الأوكرانية حي كومسومولسكي في مدينة فولنوفاخا بـ3 قذائف عيار 155 مم".

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وأضاف البيان: "من الساعة 12.40 إلى الساعة 14.00 تعرض حي نيكيتوفسكي في غورلوفكا، وحي بتروفسكي في دونيتسك، وحي تشيرفونوغفارديسكي في ماكيفكا لنحو 28 قذيفة".

المصدر: نوفوستي