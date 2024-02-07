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القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بأكثر من 30 قذيفة خلال ساعتين

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القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بأكثر من 30 قذيفة خلال ساعتين
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قصفت القوات الأوكرانية مدن دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا وقرية كومسومولسكي بمدينة فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك، بـ31 قذيفة من عيار 155 مم خلال ساعتين.

وجاء في بيان مركز توثيق جرائم قوات كييف: "قصفت القوات الأوكرانية حي كومسومولسكي في مدينة  فولنوفاخا بـ3 قذائف عيار 155 مم".

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وأضاف البيان: "من الساعة 12.40 إلى الساعة 14.00 تعرض حي نيكيتوفسكي في غورلوفكا، وحي بتروفسكي في دونيتسك، وحي تشيرفونوغفارديسكي في ماكيفكا لنحو 28 قذيفة".

المصدر: نوفوستي

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