القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بأكثر من 30 قذيفة خلال ساعتين
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قصفت القوات الأوكرانية مدن دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا وقرية كومسومولسكي بمدينة فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك، بـ31 قذيفة من عيار 155 مم خلال ساعتين.
وجاء في بيان مركز توثيق جرائم قوات كييف: "قصفت القوات الأوكرانية حي كومسومولسكي في مدينة فولنوفاخا بـ3 قذائف عيار 155 مم".
وأضاف البيان: "من الساعة 12.40 إلى الساعة 14.00 تعرض حي نيكيتوفسكي في غورلوفكا، وحي بتروفسكي في دونيتسك، وحي تشيرفونوغفارديسكي في ماكيفكا لنحو 28 قذيفة".
المصدر: نوفوستي