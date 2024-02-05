 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين يجري اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات

الدفاعات الروسية أسقطت 97 مسيرة أوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك خلال 3 أيام (صور)

أخبار العالم

الدفاعات الروسية أسقطت 97 مسيرة أوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك خلال 3 أيام (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wx24

أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك أن الدفاعات الروسية أسقطت 97 مسيرة أوكرانية استهدفت مدينتي دونيتسك وماكييفكا المحاذية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال بوشيلين: "تم اعتراض 97 مسيرة أوكرانية فوق دونيتسك وماكييفكا خلال الأيام الثلاثة الماضية، 9 منها كانت تحمل عبوات ناسفة".

إقرأ المزيد
مسيّرة روسية تفوز بمعركة جوية ضد مسيّرة
مسيّرة روسية تفوز بمعركة جوية ضد مسيّرة "بابا ياغا" الأوكرانية (فيديو)

ولفت بوشيلين إلى أن بين المسيرات "بابا ياغا" الأوكرانية التي تستخدم اتصالات "ستارلينك" الفضائية.

يذكر أن المسيّرات الثقيلة التي سلمها الغرب لأوكرانيا والمخصصة لحمل قذائف عيار 82 مم، أطلق عليها الجنود الروس "بابا ياغا" (الغولة) في الحكايات الروسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا