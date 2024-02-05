الدفاعات الروسية أسقطت 97 مسيرة أوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك خلال 3 أيام (صور)

أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك أن الدفاعات الروسية أسقطت 97 مسيرة أوكرانية استهدفت مدينتي دونيتسك وماكييفكا المحاذية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال بوشيلين: "تم اعتراض 97 مسيرة أوكرانية فوق دونيتسك وماكييفكا خلال الأيام الثلاثة الماضية، 9 منها كانت تحمل عبوات ناسفة".

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ولفت بوشيلين إلى أن بين المسيرات "بابا ياغا" الأوكرانية التي تستخدم اتصالات "ستارلينك" الفضائية.

يذكر أن المسيّرات الثقيلة التي سلمها الغرب لأوكرانيا والمخصصة لحمل قذائف عيار 82 مم، أطلق عليها الجنود الروس "بابا ياغا" (الغولة) في الحكايات الروسية.

المصدر: RT