مجلس الاتحاد الروسي يحتج على إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف لاستهداف المدنيين

أعرب مجلس الاتحاد الروسي عن احتجاجه على استمرار الغرب بتزويد نظام كييف بالأسلحة التي يستخدمها لقتل المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية في روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن المجلس اليوم الأربعاء: "يعرب مجلس الاتحاد الروسي عن احتجاجه الشديد على استمرار إمداد دول الغرب لنظام كييف بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي يتم استخدامها لقتل المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان وضرب البنية التحتية في روسيا".

وأكد البيان أن استمرار إمدادات الأسلحة الغربية يجعل الغرب "شريكا مباشرا في جرائم نظام كييف ويتحمل مسؤولية مقتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير البنية التحتية المدنية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

وأضاف: "يدعو مجلس الاتحاد الروسي برلمانات بريطانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والتشيك والدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إلى تحمل المسؤولية عن مقتل المدنيين في روسيا جراء هجمات كييف على مرافق البنية التحتية المدنية".

المصدر: سبوتنيك