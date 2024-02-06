إسرائيل.. تحقيق عسكري بقتل الجيش مدنيين إسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن إسرائيل فتحت تحقيقا للتأكد من صحة التقارير التي تفيد بمقتل إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي في عملية "طوفان الأقصى" يوم الـ 7 من أكتوبر.

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ووفقا لبيان الجيش، فإن التحقيق يشمل التقارير الواردة حول الانتهاكات المحتملة للقانون من جانب قواتها خلال هجوم الـ 7 من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة والذي نفذته كتائب القسام وفصائل فلسطينية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضح الجيش في بيانه "يفعّل الجيش الإسرائيلي آلية تقصي الحقائق والتقييم لفحص التقارير والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الإسرائيلي والدولي في أثناء القتال".

وأضاف البيان إن بعثة تقصي الحقائق في مراحلها الأولى، لكن المحققين بدأوا في جمع المواد.

وبمجرد استكمال التحقيق، ستُسلّم جميع المواد إلى مكتب المدعي العام العسكري، الذي سيقرر ما إذا كانت هناك أسباب لفتح الشرطة العسكرية تحقيقا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "ملتزم بإجراء مراجعة وتحقيق شاملين".

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وقالت صحيفة "هآرتس" إن التحقيق يركز على حادث بلدة بئيري، حيث قصفت دبابة إسرائيلية منزلا مما أدى إلى مقتل 12 إسرائيليا احتجزتهم "حماس" داخله في خضم القتال.

وأضافت أن التحقيق تأجل بسبب متطلبات الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر في غزة لكن مع تباطؤ القتال شعر قادة الجيش أن الوقت قد حان لإجراء تحقيق.

وسبق أن طالب ذوو الإسرائيليين الذين قتلوا في مستوطنة بئيري في الـ7 من أكتوبر بفتح تحقيق عاجل، بعد أنباء عن استخدام الجيش دبابة لإطلاق النار باتجاه مقاتلي "حماس" في المستوطنة.

وكشفت "القناة 12" العبرية في وقت سابق عن مشاركة دبابات في قصف منازل المستوطنين في مستوطنة بئيري بغلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب تقرير القناة الذي نشرت تفاصيله صحيفة "هآرتس" فإن قرابة 500 جندي كانوا يتواجدون في المستوطنة القريبة من غلاف غزة إلا أنهم لم يتدخلوا رغم طلبات النجدة والاستغاثة التي أطلقها المستوطنون.

وذكرت "هآرتس" أنها استندت في استنتاجها هذا إلى فيديو نشرته القناة "12" الإسرائيلية تم التقاطه من مروحية تابعة للشرطة، جرى استدعاؤها إلى المنطقة وقت الهجوم.

المصدر: سويس إنفو