مصرع رئيس تشيلي السابق في تحطم مروحية

أعلنت سلطات تشيلي عن مصرع الرئيس السابق للبلاد سيباستيان بينيرا بنتيجة حادث تحطم مروحية في جنوب البلاد يوم الثلاثاء.

وأكدت وزيرة داخلية تشيلي، كارولينا توها، مصرع الرئيس السابق، مشيرة إلى أن الركاب الثلاثة الآخرين الذين كانوا على متن المروحية نجوا من الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة لاغو رانكو.

وتشير وسائل الإعلام المحلية في تشيلي إلى أن بينيرا كان يقود المروحية بنفسه.

وأعلنت سلطات البلاد حدادا على إثر الحادث المأساوي.

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يذكر أن سيباستيان بينيرا (74 عاما) كان رجل أعمال ومستثمرا في عدد من المشاريع، وكان يمتلك حصصا في شركة LAN للخطوط الجوية ونادي "كولو كولو" لكرة القدم، ومحطة تلفزيون.

وكانت ثروته تقدر بـ2.7 مليار دولار في عام 2024، حسب مجلة "فوربس".

وشغل بينيرا، المحسوب سياسيا على يمين الوسط، منصب الرئاسة في تشيلي مرتين، خلال الفترة بين 2010 و2014 ومن 2018 إلى 2022.

وتميزت رئاسته بوتائر عالية للنمو الاقتصادي وتقلص البطالة. وفي الوقت ذاته شهدت تشيلي خلال ولايته الثانية احتجاجات عارمة ضد عدم المساواة في المجتمع، وأزمة "كوفيد-19".

المصدر: وكالات