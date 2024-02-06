"سيكون هناك ضرر كبير".."المنتقمون الإسرائيليون" يهددون أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وعائلاتهم

قامت جماعة تطلق على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون" بإرسال رسالة تهديد بإيذاء أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وعائلاتهم، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، وفق ما ذكر موقع "واينت".

وتمت الإشارة إلى أن رسالتين وضعتا على مدخل منزلي عضو الكنيست إيلي دلال من الليكود، وإلياهو رفيفو، حيث تضمنت الرسالة عناوين وبطاقات هوية أعضاء الائتلاف، بالإضافة إلى أسماء أفراد عائلاتهم وأرقام بطاقات هويتهم، في حين جرى فورا تبليغ ضابط الكنيست الذي وضع الجهات المعنية، بما في ذلك الشرطة الإسرائيلية، في صورة الحدث.

وجاء في الرسالة التي تحمل عنوان "منظمة المنتقمون الإسرائيليون - سأنتقم وأدفع الثمن": "إننا نتصرف بإلهام المنتقمين اليهود" (وبالفعل فإن الجملة مقتبسة من التوراة)".

وأضافوا أن "المنظمة تأسست الصيف الماضي على يد مجموعة من الإسرائيليين من أماكن مختلفة"، متابعين: "لا يوجد بيننا ضحايا مباشرين، أو أفراد من عائلات الضحايا، ولا ندعي أننا نمثلهم".

وأردفت الرسالة: "لقد أنشأنا المنظمة من أجل تحديد الثمن وإلحاق الضرر بالإرهابيين الأفراد، أو الجماعات التي نفذت أعمالا إرهابية في إسرائيل. وحتى 7 أكتوبر، لم نكن لنعتقد أنه من المناسب التحرك ضد أعضاء الائتلاف. ولسوء الحظ، كنا مخطئين..سنتحرك شخصيا ضد أعضاء الائتلاف الحاليين ولن ننسى أسماءهم".

وجاء في الرسالة تهديد "بالانتقام من أعضاء الائتلاف الحالي، سواء خدموا في مناصبهم أو تغيروا أو تقاعدوا من الحياة السياسية".

وأكملت: "سيكون هناك ضرر كبير عليهم وعلى عائلاتهم، بما في ذلك الأزواج والأشقاء..الأطفال والأحفاد..سنوقع إصابات ذات صفة تمثيلية بحق فرد أو اثنين من أفراد الأسرة، الذين سيكون من الممكن الوصول إليهم. المقصود إلحاق الأذى. والإصابات ستكون متناسبة مع عدد الذين يسقطون".

وعلى ضوء الإعلان عن تلقي أعضاء الائتلاف رسالة تهديد غير مسبوقة اليوم، أقر الشاباك انضمامه إلى التحقيق في الحادث.

المصدر: "I24"