الشرطة الإسرائيلية تفرّق بالقوة تظاهرة للحريديم غرب القدس (فيديو)

فرّقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة تظاهرة للمتدينين الحريديم في بيت شيمش غرب القدس، احتجاجا على احتجاز الشرطة جثمان فتى من المجتمع الحريدي في معهد الطب العدلي لكشف سبب موته.

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وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الجثة ورفض تشريحها، ومن جهتها قالت عائلة الفتى المتوفي: "لو كان السبب جنائيا لقمنا بتوفير التفاصيل للشرطة".

ويعد "الحريديم" يهودا أصوليين يشكلون طائفة متطرفة تتمسك بأصول الشريعة اليهودية وتطبق الطقوس الدينية بتفاصيلها وحرفيتها.

הפגנות סוערות של חרדים קיצוניים ברחבי הארץ בשל לקיחת גופתו של הנער שמואל מאיר ויצהנדלר שנפטר הלילה בבית שמש לניתוח במכון לרפואה משפטית באבו כביר. האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הורה באופן חריג לצאת ולהפגין. בחסידות אומרים: "אם זה היה מוות פלילי, היינו מעבירים את המידע למשטרה" pic.twitter.com/BcyRdVUHrb — יואלי ברים yoeli brim (@yoeli_brim) February 6, 2024

المصدر: RT