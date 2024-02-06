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الشرطة الإسرائيلية تفرّق بالقوة تظاهرة للحريديم غرب القدس (فيديو)

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الشرطة الإسرائيلية تفرّق بالقوة تظاهرة للحريديم غرب القدس (فيديو)
Globallookpress
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فرّقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة تظاهرة للمتدينين الحريديم في بيت شيمش غرب القدس، احتجاجا على احتجاز الشرطة جثمان فتى من المجتمع الحريدي في معهد الطب العدلي لكشف سبب موته.

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وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الجثة ورفض تشريحها، ومن جهتها قالت عائلة الفتى المتوفي: "لو كان السبب جنائيا لقمنا بتوفير التفاصيل للشرطة".

ويعد "الحريديم" يهودا أصوليين يشكلون طائفة متطرفة تتمسك بأصول الشريعة اليهودية وتطبق الطقوس الدينية بتفاصيلها وحرفيتها.

المصدر: RT

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