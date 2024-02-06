السفيرة الإسرائيلية تغادر مقر وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائها بسبب تصريحات غير مقبولة

غادرت السفيرة الإسرائيلية سيمون هالبرين، وزارة الخارجية الروسية، بعد استدعائها على خلفية تصريح شوهت فيه نهج السياسة الخارجية لموسكو، واعتبرته الأخيرة غير مقبول.

وبقيت الدبلوماسية الإسرائيلية في مبنى وزارة الخارجية الروسية الواقع في ساحة سمولينسكايا لمدة ساعة ونصف تقريبا وغادرت دون الإدلاء بأي تعليق.

وفي وقت سابق أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنها استدعت السفيرة الإسرائيلية بسبب تصريحاتها غير المقبولة التي تشوه نهج السياسة الخارجية لموسكو والحقائق التاريخية.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد نشرت مقابلة أجرتها مع هالبرين مؤخرا، قالت فيها إن روسيا "تقلل من أهمية" المحرقة، وأنه لم يسبق في التاريخ وأن عرف العالم مثل هذه الإبادة الجماعية والممنهجة على أسس قومية، والشعب اليهودي هو وحده من تعرض لذلك".

المصدر: نوفوستي