السفيرة الإسرائيلية تراجع الخارجية الروسية عقب استدعائها

وصلت السفيرة الإسرائيلية سيمونا هالبرين إلى مقر وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء بعد استدعائها على خلفية تصريحات تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية.

إقرأ المزيد

وكانت الوزارة أعلنت أمس الاثنين أنه "سيتم استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى روسيا بسبب تصريحات غير مقبولة".

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نشرت مقابلة أجرتها مع هالبرين مؤخرا، قالت فيها إن روسيا "تقلل من أهمية" المحرقة، وأنه لم يسبق في التاريخ وأن عرف العالم مثل هذه الإبادة الجماعية والممنهجة على أسس قومية، والشعب اليهودي وحده من تعرض لذلك".

المصدر: نوفوستي