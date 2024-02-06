"جيروزاليم بوست": شقيقة إسماعيل هنية تتلقى العلاج في مستشفى إسرائيلي

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن شقيقة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أدخلت إلى مستشفى سوروكا الطبي في بئر سبع.

وتعيش بعض شقيقات هنية في تل السبع (مدينة بدوية في النقب)، وقد أنجبت إحداهن طفلا خديجا في الأيام القليلة الماضية. وقد تلقت هي والمولود العلاج من الفريق الطبي، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقال مسؤول كبير في المستشفى إن هذه عائلة بدوية من تل السبع ويحملون بطاقة هوية زرقاء.

بدوره، أفاد موقع Ynet أن من تتلقى العلاج هي ابنة إحدى شقيقات هنية، مشيرا إلى أن طفلها ولد قبل الأوان وتم إدخاله إلى المستشفى وهو في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. ويعمل الطاقم الطبي في المستشفى على إنقاذ حياته.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن إسماعيل هنية البالغ من العمر 62 عاما يقيم حاليا في الدوحة، وهو متزوج وأب لـ13 طفلا، وله شقيقان وثماني أخوات، ثلاثة منهن متزوجات من بدو إسرائيليين، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، ويعيشون في تل السب.

ونقلت صحيفة" معاريف" عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن "أقارب إسماعيل هنية ليس من المفترض فقط أن يتلقوا العلاج الطبي في مستشفى في إسرائيل، بل من المفترض أيضا أن يتم ترحيلهم من إسرائيل".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + Ynet