القضاء الروسي يصدر حكما باعتقال مستشار زيلينسكي السابق

قضت محكمة باسماني في موسكو غيابيا باعتقال ألكسي أريستوفيتش المستشار السابق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمدة شهرين، تحتسب من تاريخ تسليمه للسلطات الروسية.

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وقال مصدر في المكتب الصحفي للمحكمة إن أريستوفيتش متهم بجرائم إرهاب والتبرير العلني للإرهاب والدعوة له، ونشر معلومات كاذبة حول الجيش الروسي.

وفي مايو 2023 تم إدراج أريستوفيتش على قائمة الإرهاب في روسيا وفي أكتوبر 2023 تم إدراجه على قائمة المطلوبين في روسيا.

المصدر: نوفوستي