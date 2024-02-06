"روس أوبورون إكسبورت": ستطرح روسيا أنواعا جديدة من الأسلحة في السوق العالمية في العام الجاري

أكد ألكسندر ميخييف الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" أن موسكو تعتزم طرح أسلحة ومعدات عسكرية جديدة بما في ذلك الطائرات المسيرة، في السوق العالمية.

وفي عام 2023، حصلت حوالي 30 عينة من المنتجات العسكرية على تصاريح تصدير، ومن بينها وسائل اتصال وتواصل حديثة، وذخيرة جديدة، وأنظمة استهداف ومراقبة، ومجموعة موحدة من معدات الإنذار والاتصالات الآلية، ومركبات مدرعة، بما في ذلك ناقلة الجند المدرعة "أحمد"، ومركبة "تايفون" المدرعة.

وقال ميخييف الذي يشارك في معرض الدفاع العالمي 2024 في العاصمة السعودية الرياض، في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "نتوقع أن تقوم شركات التصنيع الروسية في عام 2024، بتكثيف إصدار وثائق الترخيص للنماذج الجديدة، بما في ذلك تلك الموجودة في قطاع الطائرات المسيرة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر السوق طلبا مرتفعا على منتجاتنا التي خضعت للتحديث بناء على نتائج الاستخدام العملي في القتال".

وأشار إلى أن عددا من العملاء الأجانب أبدوا اهتماما متزايدا بمنظومة المركبات المسيرة تحت الماء من طراز "كلافيسين - 1 آر إي"، التي تم عرضها في المعرض البحري الدولي في مدينة كرونشتات الروسية، مؤكدا أن المفاوضات جارية معهم حاليا بهذا الشأن.

وكان قد أعلن رئيس شركة "روس أبورون إكسبورت"، أن القوات المسلحة والهيئات الأمنية في السعودية تبدي اهتماما كبيرا بالأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التي أثبتت جدارتها.

ويشار إلى أن عدد المنظمات الروسية المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024، تضاعف تقريبا مقارنة بمعرض الدفاع العالمي الأول في عام 2022.

ويقام معرض الأسلحة الدولي World Defense Show 2024 في الرياض بمشاركة أكثر من 750 جهة عارضة، و45 دولة، و115 وفدا، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري.

ويركز المعرض الذي تنظمه "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"، على تكامل أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.

المصدر: RT