مانتوروف: معظم المنتجات الروسية في معرض الدفاع العالمي بالسعودية جرى اختبارها في الاستخدام القتالي

وصل وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية دينيس مانتوروف إلى المملكة العربية السعودية حيث يقام معرض الدفاع العالمي 2024.

وأشار مانتوروف إلى أن منتجات روسيا الاتحادية تحظى في العادة باهتمام متزايد، كما أن معظم العينات التي قدمتها بلادنا جرى اختبارها حقيقة في الاستخدام القتالي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي: "أصبح هذا المعرض أحد الأحداث الدولية الرئيسية لمصنعي الأسلحة. فتتمتع منتجاتنا في العادة باهتمام كبير. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مستويات الجودة الرفيعة وموثوقية المعدات، ومهارة شركاتنا المصنعة لها، والقادرة على تلبية احتياجات ورغبات أي عميل تقريبا، وعلى تكييف المنتج وفقا لمتطلباته وبدقة ضمن المواعيد المحددة في العقد، كما أن معظم العينات المقدمة اختُبرت اختبارا حقيقياً في الاستخدام القتالي".

وسيعقد وزير الصناعة والتجارة الروسي على هامش رحلة عمله إلى المملكة العربية السعودية عدة اجتماعات ثنائية.

ويشار إلى أن عدد المنظمات الروسية المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024، تضاعف تقريبا مقارنة بمعرض الدفاع العالمي الأول في عام 2022.

ويقام معرض الأسلحة الدولي World Defense Show 2024 في الرياض بمشاركة أكثر من 750 جهة عارضة، و45 دولة، و115 وفدا، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري.

ويركز المعرض الذي تنظمه "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"، على تكامل أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.

المصدر: RT