اهتمام جزائري بالعتاد العسكري الروسي في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض (صور)

زار رئيس أركان الجيش الجزائري الجناح الروسي في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض، وأبدى اهتماما خاصا بمنظومات شركة "ألماز أنتي"، وعلى الأخص بمنظومة "إس-350" المضادة للطائرات.

كما زار الوفد الجزائري بقيادة قائد أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، جناح منظومة الدفاع الجوي (بانتسير-إس1إم) الجديدة.

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وأعلن رئيس شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف أن القوات المسلحة والهيئات الأمنية في السعودية تبدي اهتماما كبيرا بالأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التي أثبتت جدارتها.

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ووصل يوم أمس الأحد، وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية دينيس مانتوروف إلى المملكة العربية السعودية حيث يقام معرض الدفاع العالمي 2024.

ويشار إلى أن عدد المنظمات الروسية المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024، تضاعف تقريبا مقارنة بمعرض الدفاع العالمي الأول في عام 2022.

ويقام معرض الأسلحة الدولي World Defense Show 2024 في الرياض بمشاركة أكثر من 750 جهة عارضة، و45 دولة، و115 وفدا، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري.

ويركز المعرض الذي تنظمه "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"، على تكامل أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.

المصدر: RT