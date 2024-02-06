عضوة في الكونغرس الأمريكي تدعو لإرسال سياسيين أمريكيين للقتال في أوكرانيا

أعلنت النائبة الأمريكية آنا بولينا لونا أنها ستقدم مشروع قانون من شأنه أن يجبر أي سياسي يؤيد إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، على أن يذهب مع القوات بنفسه إلى خط المواجهة.

وكتبت لونا على منصة "إكس": "تكريما لتشاك شومر، سأقدم تشريعا يلزم أي سياسي يؤيد إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا بالقتال معهم على الخطوط الأمامية".

وفي وقت سابق، أفاد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، بأن رئيس البنتاغون لويد أوستن هدد علنا أعضاء الكونغرس باحتمال إرسال أحبائهم للمشاركة في النزاع مع روسيا إذا لم يدعم المشرعون طلب الإدارة بتقديم مساعدة جديدة لكييف.

وفي سياق متصل، كشف مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس، النقاب عن مشروع قانون الميزانية من قبل الحزبين بقيمة 118 مليار دولار ويتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تقترح الوثيقة تمويل أمن الحدود بمبلغ 20.2 مليار دولار فقط، أي أقل بثلاث مرات تقريبا من المبلغ الذي يريد واضعو مشروع القانون تقديمه لكييف.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن تصويتا أوليا على مشروع القانون سيجري في موعد أقصاه يوم الأربعاء.

وأعلن البيت الأبيض يوم أمس الأحد، رفض الإدارة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل دون مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: RT