شولتس: نهاية الصراع في أوكرانيا "لا تلوح في الأفق"

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال اليوم الاثنين، بأن نهاية الصراع في أوكرانيا "لا تلوح في الأفق".

وقال شولتس إن "روسيا تشن حربا لا هوادة فيها ضد أوكرانيا منذ ما يقرب من عامين، والنهاية لا تلوح في الأفق"، مشددا على أن أوروبا يجب أن تستمر في دعم أوكرانيا.

وأضاف: "إنها علامة جيدة أن المجلس الأوروبي وافق مؤخرا على أموال لدعم ميزانية أوكرانيا على مدى السنوات القليلة المقبلة. ومن الجيد أيضا أننا بدأنا في التفكير في كيفية زيادة دعمنا الأوروبي لكييف"، كما أشار المستشار إلى أن ألمانيا ستخصص هذا العام أكثر من 7 مليارات يورو لدعم أوكرانيا بإمدادات الأسلحة.

وشدد مرة أخرى على أن المساعدة لأوكرانيا ستستمر طالما هي ضرورية. وخلص المستشار إلى القول: "آمل حقا أن تقرر الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي قريبا إتاحة الدعم المالي اللازم".

وفي 8 فبراير، سيتوجه شولتس في زيارة إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي بالزعيم الأمريكي جو بايدن في 9 فبراير، ومن المتوقع أن يؤكد بايدن وشولتس عزمهما على مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، كما سيناقش الطرفان أيضا "التنسيق قبل قمة الناتو في واشنطن" المقرر عقدها في يوليو.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: RT