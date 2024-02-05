غاتيلوف: رد الأمم المتحدة على قصف قوات كييف المناطق الروسية فارغ

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن روسيا تلقّت "ردّا فارغا" من مكتب مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة حول قصف كييف للمناطق الروسية الجديدة.

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وقال: "حصلنا على رد رسمي فارغ من مكتب مفوض حقوق الإنسان، كان عامّا ومبهما دون تحديد مرتكبي الجرائم لدرجة أننا نعتبر مثل هذا الرد البيروقراطي غير كاف وغير ملزم".

وأضاف أن ذلك لا يفاجئ روسيا، لأن مفوض حقوق الإنسان فولكير تورك ودائرته يتبنيات "موقفا مواليا لكييف والغرب بوضوح" ونادرا ما يرد على طلبات الجانب الروسي وإن رد، يكون جوابه بيروقراطيا. وهذا يؤسفنا كثيرا.

المصدر: نوفوستي