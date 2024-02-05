 
مباشر

رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة

أخبار العالم

رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة
Globallookpress XinHua
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wx13

قدمت حكومة كازاخستان استقالتها للرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، وانتقلت مسؤوليات رئيس الوزراء إلى نائبه الأول رومان سكليار.

إقرأ المزيد
إزالة نصب نزاربايف التذكاري في كازاخستان
إزالة نصب نزاربايف التذكاري في كازاخستان

وقد وقع الرئيس توكايف على مرسوم استقالة الحكومة اليوم الاثنين، ونشر موقع الرئيس نص البيان: "وفقا للمادة 70 من دستور جمهورية كازاخستان، أقرر ما يلي:

1- قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان.

2- إسناد مهام رئيس وزراء جمهورية كازاخستان مؤقتا إلى رومان سكليار".

في الوقت نفسه، أصدر توكايف تعليماته لأعضاء الحكومة بمواصلة أداء واجباتهم حتى تتم الموافقة على التشكيل الجديد.

وكان رئيس الوزراء السابق لحكومة جمهورية كازاخستان هو أليخان سمايلوف منذ يناير 2022.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا