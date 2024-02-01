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إزالة نصب نزاربايف التذكاري في كازاخستان

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إزالة نصب نزاربايف التذكاري في كازاخستان
Globallookpress
رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف (صورة أرشيفية)
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أعلن في كازاخستان عن إزالة النصب التذكاري لرئيس البلاد السابق نور سلطان نزاربايف من القاعة الرئيسية للمتحف الوطني للجمهورية، في إطار ترميم قاعة "كازاخستان المستقلة" بالمتحف.

وقال متحدث باسم المتحف: "لقد بدأ العمل على ترميم قاعة (كازاخستان المستقلة) التي لم يتم تحديثها منذ عام 2014، حيث سيتم تغطية الأحداث الهامة للفترة التاريخية الراهنة بالكامل. أما بالنسبة للنصب التذكاري سيتم حفظه بشكل دائم في صندوق المتحف للمقتنيات".

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وتم تشييد النصب التذكاري لنزاربايف في المتحف الوطني للجمهورية عام 2018، وعلى اللوح المثبت على النصب كتبت عبارة شهيرة له باللغة الكازاخية بأحرف لاتينية مفادها أن حلمه أن تكون كازاخستان "دولة أبدية".

وتم تفكيك نصب تذكاري آخر لنزارباييف في جامعة الدفاع الوطني، كما تمت إزالة صورته في محطة بمترو أنفاق مدينة ألماتا.

ودخلت التعديلات على الدستور بكازاخستان في يونيو 2022، وبينها استبعاد جميع الإشارات إلى الرئيس الأول للجمهورية نور سلطان نزاربايف.

واستقال نزاربايف الذي قاد كازاخستان 30 عاما في 20 مارس 2019.

المصدر: نوفوستي

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