رئيسا وزراء بريطانيا وإيرلندا يلتقيان ممثلي السلطات الجديدة في إيرلندا الشمالية

أعلنت قناة ITV أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الإيرلندي ليو فارادكار سيزوران إيرلندا الشمالية للقاء ممثلي السلطات الجديدة التي تشكلت الأسبوع الماضي بعد فراغ عامين.

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وأضافت القناة: "سيزور رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الإيرلندي ليو فارادكار برلمان إيرلندا الشمالية بمناسبة تشكيل الحكومة في المنطقة. وسيجتمع السيدان سوناك وفارادكار مع بعضهما البعض وكذلك مع قادة السلطة التنفيذية الجديدة التي تم تشكيلها السبت الماضي".

وأضافت أن ممثلي حكومة إيرلندا الشمالية دعوا سوناك لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن مسألة التمويل طويل الأجل للمنطقة لضمان تشغيل الخدمات العامة.

وفي وقت سابق اقترحت الحكومة البريطانية حزمة مساعدات بقيمة 3.3 مليار جنيه استرليني لهذا الغرض، لكن إيرلندا الشمالية تنوي تحقيق زيادة هذا المبلغ.

وكانت إيرلندا الشمالية تعيش بدون حكومة إقليمية لمدة عامين تقريبا بسبب معارضة الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي رفض المشاركة في أعمال مجلس الوزراء احتجاجا على القواعد التجارية التي إنها خلقت، برأيه، حواجز مع بقية المملكة المتحدة.

المصدر: نوفوستي