أيرلندا الشمالية.. عاصفة "إيشا" تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل

انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل ولا تزال العديد من الطرق غير سالكة بعد أن ضربت عاصفة "إيشا" أيرلندا الشمالية.

وقالت هيئة كهرباء أيرلندا الشمالية إن الرياح القوية تسببت في "أضرار جسيمة" لشبكة الكهرباء، حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 45 ألف عميل مساء الأحد، مؤكدة أن موظفيها كانوا يعملون طوال الليل لاستعادة الطاقة "حيث يكون القيام بذلك آمنا".

وقالت الشرطة إن خدمات الطوارئ تعمل على رفع عدد كبير من الأشجار المتساقطة وانقطاع التيار الكهربائي ونداءات أخرى للمساعدة بسبب الطقس، مبينة أنه بين الساعة 3.30 مساء يوم الأحد 21 يناير والساعة 2 صباحا يوم الاثنين 22 يناير، تعامل الضباط مع أكثر من 1300 مكالمة، ما يقرب من 600 منها تتعلق بالعاصفة".

وأكدت أن "هناك خطر مستمر لوجود حطام كبير على شبكة الطرق حيث تظل سرعة الرياح مرتفعة طوال يوم الاثنين. وفي ضوء ذلك، فإننا نحث مستخدمي الطريق على توخي الحذر الشديد والاستعداد لأي عوائق".

بدورها، ذكرت إدارة البنية التحتية إنه على الرغم من تدابير الطوارئ، فإن إضراب الموظفين العموميين قد يعطل أي استجابات لحوادث مثل الحطام على الطرق والفيضانات.

المصدر: Itv