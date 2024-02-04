واشنطن تطالب تركيا بتكاليف حفظ وصيانة مقاتلات "إف-35"

ذكرت صحيفة Aydınlık أن واشنطن طلبت من أنقرة دفع تكاليف حفظ وصيانة مقاتلات "إف-35" الأمريكية التي لم يتم تسليمها لتركيا بعد شرائها أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية.

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وقالت الصحيفة: "أفادت صحيفة "Sabah" في نهاية 2022، بأن الولايات المتحدة تطالب تركيا بدفع تكاليف حفظ وصيانة مقاتلات "إف-35" وبمدفوعات إضافية، وأن سلسلة توريد المقاتلات شهدت اضطرابات وزيادة في التكاليف بسبب استبعاد الشركات التركية المشاركة في الإنتاج من برنامج تصنيعها".

وفي وقت سابق صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في حديث لقناة CNN Türk بأن واشنطن جاهزة لإعادة أنقرة إلى برنامج "إف-35"، إذا كان من الممكن حل المشكلة مع أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس-400" التي حصلت عليها أنقرة.

وتم استبعاد تركيا من برنامج إنتاج "إف-35" عام 2019 بعد شرائها صواريخ "إس-400". وقامت تركيا آنذاك بإنتاج بعض المكونات وعناصر جسم الطائرة وبعض الأنظمة لهذه المقاتلات.

المصدر: تاس