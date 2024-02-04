الدفاع الروسية تعلن القضاء على 720 عسكريا وإسقاط 97 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 720 عسكريا، وإسقاط 97 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومدرعات وأسلحة

ومدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 120 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية.

على محور دونيتسك تم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 380 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 115 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور زابوروجيه تم تحييد 45 عسكريا وتدمير مدافع للعدو.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.

إسقاط 97 مسيرة أوكرانية في لوغانسك وزابوروجيه وخاركوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية