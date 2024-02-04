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المكسيك تطالب بايدن برفع العقوبات عن كوبا وفنزويلا

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المكسيك تطالب بايدن برفع العقوبات عن كوبا وفنزويلا
Globallookpress
الحدود الأمريكية المكسيكية
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طالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نظيره الأمريكي جو بايدن برفع العقوبات الأمريكية عن فنزويلا وكوبا.

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وجاء في بيان الرئاسة المكسيكية  أن لوبيز أوبرادور طالب بايدن في اتصال هاتفي برفع العقوبات عن فنزويلا وفك الحصار عن كوبا من أجل الحد من تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة من البلدين.

وقال الرئيس المكسيكي: "كل قانون يتم تبنيه في هذا الإطار ويتجاهل أسباب ظاهرة الهجرة ولا يعالجها محكوم عليه بالبقاء حبرا على ورق".

من جهته قال البيت الأبيض إن الطرفين اتفقا على "مواصلة شراكتهما المثمرة" في مواجهة تحديات الهجرة.

وجاء هذا الاتصال في مرحلة يتوقع فيها أن يتم الإعلان عن تشديد واشنطن سياسة الهجرة في الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب

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