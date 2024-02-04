"الدوما": قتل المدنيين في لوغانسك تعبير عن عجز إرهابيي كييف

أكدت نائبة رئيس مجلس "الدوما" الروسي آنا كوزنيتسوفا أن قتل إرهابيي كييف الأبرياء في مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك تعبير عن عجزهم، ومحاولة منهم لجذب انتباه رعاتهم الغربيين.

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وكتبت كوزنيتسوفا في صفحتها على "تلغرام": "اليوم يقتل الإرهابيون في كييف المدنيين والنساء والأطفال باستخدام الأسلحة الغربية، ويقتلون مواطنيهم ومواطنينا... حياة الأبرياء لا تعني شيئا بالنسبة للإرهابيين في كييف من حيث المبدأ، وهذا دليل عجزهم ومحاولة منهم لجذب انتباه الرعاة الغربيين وكسب المزيد من المال لشراء صواريخ جديدة ومواصلة التربّح والقتل".

وأضافت أنه في حقيقة الأمر يجعل المقاتلون الأوكرانيون نهايتهم أقرب وسيواجهون "الموت والعذاب الأبدي والعقاب".

وبلغ عدد ضحايا قصف القوات الأوكرانية لمخبز مدينة ليسيتشانسك أمس السبت 28 شخصا بينهم طفل واحد، فيما أصيب 10 آخرون.

المصدر: نوفوستي