خبير يكشف عن مناطق جديدة ستحاول فيها واشنطن مواجهة روسيا بعد أوكرانيا

أكد البروفيسور بجامعة شيكاغو جون ميرشايمر أن الولايات المتحدة لن تهدأ بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، وستحاول "تقويض النفوذ الروسي" في مناطق أخرى من العالم.

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وقال ميرشايمر في مقابلة مع قناة "دوران" على يوتيوب: "لن يتظاهر الأمريكيون بالموت بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، وسيبذلون جهودا كبيرة لتقويض النفوذ الروسي".

حدد ميرشايمر المناطق التي يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ فيها تصعيدا آخر مع روسيا، وهي القطب الشمالي والبحر الأسود ومولدوفا، مشيرا إلى أن واشنطن قد تنظم "ثورة ملونة" في بيلاروس.

واختتم جون ميرشايمر حديثه قائلا: "لن تكون هناك نهاية للمشاكل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر في وقت سابق أن الغرب يدير حربا هجينة ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي