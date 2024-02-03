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صحيفة المانية: برلين تعتزم توقيع اتفاق أمني مع كييف خلال مؤتمر ميونخ المرتقب منتصف الشهر الجاري

أخبار العالم

صحيفة المانية: برلين تعتزم توقيع اتفاق أمني مع كييف خلال مؤتمر ميونخ المرتقب منتصف الشهر الجاري
ria.ru
العلم الألماني
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أفادت صحيفة "فاز" الألمانية اليوم السبت بأن برلين وكييف قد تعقدان اتفاقا مشتركا حول ضمانات أمنية ثنائية خلال مؤتمر ميونيخ الأمني ​​المقرر عقده في الـ 16 من فبراير.

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وأضافت الصحيفة نقلا عن دوائر حكومية ألمانية أن من المفترض توقيع الاتفاق الثنائي بتاريخ الـ 16 من فبراير الجاري.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا، للصحيفة إن مسودة الاتفاقية قيد الإعداد ولم يتم الاتفاق على نصها بشكل كامل بعد، لكنه "جاهز إلى حد بعيد".

وفي يناير الماضي وقعت بريطانيا اتفاقية تعاون أمني مع أوكرانيا تمتد لـ 10 سنوات، تعهدت بريطانيا بموجبها بدعم أوكرانيا عسكريا، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه التوقيع على اتفاق مماثل مع كييف.

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ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي 

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