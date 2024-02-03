أنصار "حماس" يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم على القنصلية الأمريكية في فلورنسا

أعلن أنصار حركة "حماس" مسؤوليتهم عن الهجوم على القنصلية الأمريكية في فلورنسا بإيطاليا ليلة الخميس الماضي.

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ونشر أنصار الحركة تسجيلا مصورا بعنوان "العالم كله هو "حماس" يظهر لقطات لمبنى القنصلية لكن ليس في لحظة الهجوم عليها.

وأطلق على هذه العملية اسم "عملية الإنذار الأول" في إطار قائمة "الأهداف الصهيونية التي تم تحديدها".

ويظهر الفيديو رجلا يعلن باللغة العربية أنه "بدلا من كل فلسطيني مقتول في العالم يظهر مقاتل جديد في حركة "حماس".

وكتبت صحيفة "Corriere della sera" أن وحدة مكافحة الإرهاب الإيطالية تقوم حاليا بتحديد صحة الفيديو، وأن المحققين حصلوا على لقطات من كاميرات مراقبة الشوارع تظهر هروب الجاني المحتمل من مكان الهجوم.

وليلة الخميس الماضي ألقى مجهولون زجاجتين حارقتين في اتجاه مبنى القنصلية الأمريكية احترقتا على الأسفلت بالقرب من المبنى ولم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

المصدر: نوفوستي