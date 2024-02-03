مصدر بريطاني: لندن تدعم حق واشنطن في ضرباتها لسوريا والعراق

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن السلطات البريطانية ترفض التعليق على العمليات الأمريكية، لكنها تدعم حق واشنطن في الرد وتوجيه ضربات لسوريا والعراق.

ونقلت القناة عن المسؤول دون ذكر اسمه أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان قويتان ولن نعلق على عملياتهما، لكننا نؤيد حقهما في الرد على الهجمات".

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وأشار إلى أن بريطانيا تدين منذ فترة طويلة "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: نوفوستي