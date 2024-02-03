حزب فرنسي معارض يتهم ماكرون بالخيانة وجرّ البلاد إلى حرب نووية مع روسيا

اتهم زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو الرئيس إيمانويل ماكرون بالخيانة، على خلفية حديثه عن مسؤولية باريس الأوروبية عن الردع النووي، محذرا من جرّ فرنسا لحرب نووية مع روسيا.

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وقال فيليبو: "تتحمل فرنسا مسؤولية ضمان وصول الاتحاد الأوروبي إلى قدرات الردع النووي الفرنسية، هكذا تجرأ ماكرون على القول في السويد... هذه خيانة عظمى".

وأشار إلى أن الأسلحة النووية ترتبط ارتباطا حصريا بالسيادة الوطنية، وأن حصول الاتحاد الأوروبي على الردع النووي الفرنسي يعني إمكانية استخدام السلاح النووي "على سبيل المثال في حالة نشوب حرب بين بولندا أو لاتفيا، وروسيا".

ودعا فيليبو ماكرون إلى ترك منصبه، وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي