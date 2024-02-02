ترودو: كندا تعمل على تقديم المزيد من المساعدة المالية لأوكرانيا

صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة بأن حكومة أوتاوا تعمل حاليا على مواصلة تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، لكن ليس لديها ما تعلنه في الوقت الحالي.

وقال: "كندا ملتزمة بالعمل مع الحلفاء لمواصلة الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا مدى سنوات، ونواصل العمل على هذا الالتزام التمويلي لسنوات عديدة [لكييف]. وعندما يحين الوقت سنعلن ذلك".

وأضاف ترودو أن أوتاوا خصصت في السنوات الأخيرة أكثر من 9 مليارات دولار كندي (6.7 مليارات دولار) لكييف، لا سيما في شكل مساعدات عسكرية.

وفي السياق ذاته، صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أمس بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ تصرف على نفسها.

يذكر أن إدارة البيت الأبيض أرسلت طلبا للكونغرس منذ ما يقرب من أربعة أشهر للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر، وذلك لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولمواجهة الصين وروسيا في آسيا.

وكان قد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 9 يناير الماضي، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العام الماضي تجاوزت 215 ألف عسكري، مضيفا أن نظام كييف يواصل بتوجيهات من الغرب دفع جنوده إلى الموت، فيما لن يغير ذلك شيئا على الأرض ولن يفضي هذا إلا إلى إطالة أمد النزاع.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

المصدر: RT