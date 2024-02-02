أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف أن الولايات المتحدة بعد الانقلاب على السلطة الشرعية في كييف سنة 2014، أخضعت نظام الدولة الأوكراني لإدارتها بالكامل.

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وكتب أزاروف في صفحته على "فيسبوك": "وحتى في أوقاتنا كان لدى الأمريكيين نفوذ جدي للغاية. والآن قاموا خلال السنوات العشر الماضية بإخضاع نظام الإدارة العامة كله ابتداء من هيئات الأمن، ولا يتم حل أي مسألة جدية بدونهم".

وأشار إلى أن حتى تعيين مدع عام لمنطقة ما لا يمكن إلا بالتشاور مع السفارة الأمريكية.

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني الأسبق فيتالي زاخارتشينكو في ديسمبر 2023 أن مركز إدارة عملية الإطاحة بالسلطة في أوكرانيا عامي 2013-2014 كان في مبنى السفارة الأمريكية في كييف.

وصادف في نوفمبر الماضي مرور 10 سنوات على بدء الاحتجاجات في ساحة الميدان في كييف التي أدت إلى الانقلاب على السلطة الشرعية سنة 2014.

وبدأ نظام كييف اضطهاد الروس في القرم ودونباس شرق أوكرانيا، ما أدى إلى انضمام القرم إلى روسيا، وإطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتحرير دونباس.

المصدر: نوفوستي