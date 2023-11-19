قال رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف، إن مبالغ هائلة تخصص من ميزانية أوكرانيا لتغطية نفقات موظفي مكتب فلاديمير زيلينسكي.

وأشار أزاروف إلى أن هؤلاء الموظفين بالذات، أوصلوا الدولة إلى حالة يرثى لها.

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ووفقا له، يتم إنفاق ما يقرب من 58 ألف دولار عليهم في كل ساعة.

وأضاف: "هل يعرف الأوكرانيون كم تبلغ نفقات زيلينسكي وشركائه من برنامج كفارتال-95 الكوميدي، الذين احتلوا العديد من المكاتب في ما يسمى بالمكتب الرئاسي في بانكوفا (الشارع الذي يقع فيه مكتب زيلينسكي)؟. هذه النفقات باهظة جدا. أنظروا إلى الأرقام... "في كل ساعة، تنفق أوكرانيا 2.1 مليون هريفنيا (ما يقرب من 58 ألف دولار) على الفاسدين الأساسيين في البلاد، الذين أوصلوا الدولة إلى الحالة المؤسفة التي هي عليها اليوم".

وعلى خلفية هذه المعلومات، يرى أزاروف أن الأخبار التي تفيد بأن الطلاب الأوكرانيين المقيمين في الخارج سيحرمون قريبا من المنح المالية الدراسية "تبدو ببساطة تجديفا".

يوم أمس السبت، قال نائب وزير التعليم والعلوم الأوكراني ميخائيل فينيتسكي إن السلطات تخطط لإلغاء مدفوعات المنح الدراسية للطلاب الذين غادروا أوكرانيا ويدرسون في الخارج، بينما سيتم زيادة المنح الدراسية لأولئك الموجودين في البلاد.

في يوم 10 نوفمبر، أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن أوكرانيا تتوقع الحصول على مساعدة مالية تزيد على 30 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن الدول الحليفة الأخرى، لتغطية العجر في ميزانية الدولة للبلاد.

وذكرت وزارة المالية الأوكرانية أن مشروع ميزانية أوكرانيا لعام 2024 ينص على الإنفاق على الأمن والدفاع بمستوى يزيد عن 48 مليار دولار، وهو ما يمثل 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: نوفوستي