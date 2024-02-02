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الكرملين: كييف لم تطلب منا تسليمها رفات ضحايا طائرة الأسرى الأوكرانيين

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الكرملين: كييف لم تطلب منا تسليمها رفات ضحايا طائرة الأسرى الأوكرانيين
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صورة أرشيفية
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قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لم تتلق أي طلب من كييف بتسليمها رفات الأسرى الأوكرانيين الذين قتلوا بحادث إسقاط الطائرة الروسية التي كانوا على متنها لاستبدالهم.

وكان ممثل الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف قد قال في وقت سابق إن كييف توجهت بطلب إلى روسيا بتسليم جثث الأسرى الأوكرانيين الذين قتلوا بحادث طائرة "إيل-76" العسكرية الروسية.

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وتتحدث كييف عن الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي، فيما تروج وسائل إعلامها لرواية أن "الطائرة كانت تحمل صواريخ "إس-300" قبل أن تسقطها الدفاعات الأوكرانية"، فيما تحاول وسائل الإعلام الغربية من جهتها التكتم على الحادث برمته.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تصر على تحقيق دولي، إلا أنه "لا يوجد متطوعين من المنظمات الدولية حتى الآن".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية جمع أكثر من 670 من أشلاء الضحايا ووثائق شخصية للأسرى الأوكرانيين في موقع تحطم الطائرة، وأنه تم تحديد هوية جميع القتلى.

المصدر: نوفوستي

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