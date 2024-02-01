زاخاروفا: بايدن جعل الأمريكيين شركاء له في مأساة طائرة الأسرى الأوكرانيين

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته بتزويدهم أوكرانيا بصواريخ "باتريوت"، جعلوا الشعب الأمريكي شريكا لهم في مأساة طائرة الأسرى الأوكرانيين.

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وتعليقا على إعلان لجنة التحقيق الروسية أن الطائرة أسقطت بصاروخ MIM-104A من منظومة "باتريوت" الأمريكية، قالت: "على الأمريكيين أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، حيث جعلهم بايدن وفريقه شركاء لهم في هذه المأساة الدموية".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن التحقيق الأولي أكد على نحو قاطع أن الطائرة أسقطت بصواريخ "باتريوت" الأمريكية، فيما أكد رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" الروسية إيغور كوروتشينكو، أن استخدام صواريخ "باتريوت" ضد طائرة الأسرى لم يتم من باب الصدفة، حيث أن هذه الصواريخ تتطلب نشرا مسبقا، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الاستخباراتية التي نقلها الغرب لكييف.

وتابع: "هذا ما جعل من الممكن تنفيذ العمل الإرهابي في مكانه المحدد، بعملية تم التخطيط لها مسبقا".

وأسقطت القوات الأوكرانية في 24 يناير طائرة نقل عسكري روسية "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود جنوب غربي روسيا، كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا في طريقهم لاستبدالهم، و6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 مرافقين.

المصدر: نوفوستي