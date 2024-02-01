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انتهاء التحقيق الأولي في إسقاط كييف طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية

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انتهاء التحقيق الأولي في إسقاط كييف طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية
Globallookpress Bernd Wüstneckdpa
نظام "باتريوت" الصاروخي (صورة أرشيفية)
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أعلن مصدر مطلع أن جهات التحقيق في إسقاط كييف طائرة النقل العسكري الروسية التي كانت تحمل 65 أسيرا أوكرانيا انتهت من فحص صندوقي الطائرة الأسودين، ورفعت تقريرا بذلك للجهات المعنية.

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وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن التحقيق الأولي أكد على نحو قاطع أن الطائرة أسقطت بصواريخ "باتريوت" الأمريكية.

وأكد رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" الروسية إيغور كوروتشينكو، أن استخدام صواريخ "باتريوت" ضد طائرة الأسرى لم يتم من باب الصدفة، حيث أن هذه الصواريخ تتطلب نشرا مسبقا، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الاستخباراتية التي نقلها الغرب لكييف.

وتابع: "هذا ما جعل من الممكن تنفيذ العمل الإرهابي في مكانه المحدد، بعملية تم التخطيط لها مسبقا".

وأسقطت القوات الأوكرانية في 24 يناير طائرة نقل عسكري روسية "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 مرافقين.

المصدر: نوفوستي

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