نائب أمريكي خدم في الجيش الإسرائيلي: أطفال غزة ليسوا مدنيين (فيديو)

قال بريان ماست النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا الأمريكية والذي خدم في الجيش الإسرائيلي، إن الأطفال الذين قتلوا في غزة "ليسوا مدنيين أبرياء".

وواجه أعضاء مجموعة الناشطين اليساريين "كود بينك"، ماست في قاعات الكونغرس ووصفوه بأنه "قاسي القلب" لدعمه القوي للحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، فيما يعاني مئات الآلاف من سكان غزة من الجوع والأمراض.

وقالت إحدى أعضاء المجموعة لماست: "أنت بلا قلب"، وسألته أخرى عما إذا كان قد رأى صور الأطفال القتلى والمحتضرين في غزة، فردّ قائلا: "هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين أبرياء".

ومن ثم سألته أخرى: "ماذا عن نصف مليون شخص يموتون جوعا؟"، ليجيب بأن "النصف مليون شخص الذين يتضورون جوعا حتى الموت هم الذين يجب أن يخرجوا ويشكلوا حكومة لا تقوم بمهاجمة إسرائيل بشكل يومي".

GOP Rep Brian Mast on babies killed in Gaza: “These are not innocent Palestinian civilians."



Says more Gaza infrastructure "needs to be destroyed” + calls UN "moronic" for creating UNRWA



He compared Palestinian civilians to Nazis in Nov & wore his IDF uniform to Congress in Oct pic.twitter.com/Plh93dGP11 — Prem Thakker (@prem_thakker) February 1, 2024

كما دعا إلى تدمير المزيد من البنية التحتية في غزة، وقال إنه يريد التأكد من "ألا نعطي دولارا واحدا أو سنتا واحدا للأونروا وأن تلغى تماما".

واعتبر أن "الأمم المتحدة كانت غبية لأنها أنشأت الأونروا".

المصدر: RT