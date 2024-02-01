واشنطن تنشر 3 حاملات طائرات من أصل 11 غرب المحيط الهادئ

نشرت البحرية الأمريكية 3 من أصل 11 حاملة طائرات تمتلكها غرب المحيط الهادئ بهدف "ردع الصين وكوريا الشمالية"، حسب صحيفة "نيكي آسيا".

وأشارا الصحيفة إلى أن "الجيش الأمريكي ضاعف جهوده لاحتواء الصين وكوريا الشمالية من خلال نشر حاملات الطائرات على الرغم من مخاوفه المتزايدة بشأن احتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط".

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وأكدت الصحيفة أن الحاملات هي: "يو إس إس كارل فينسون" و"يو إس إس ثيودور روزفلت" و"يو إس إس رونالد ريغان".

وحسب بيانات معهد البحرية الأمريكي، فإن هذه المرة الأولى التي توجد 3 حاملات طائرات أمريكية في المنطقة منذ عامين تقريبا.

ووفقا لمسؤول في البحرية الأمريكية "تم رصد سفينة تجسس صينية على بعد 5 إلى 10 أميال (8 إلى 16 كم) من حاملة الطائرات "كارل فينسون"، ويعتقد أن السفينة كانت تجمع معلومات استخباراتية عن القدرات والخطط الأمريكية".

وقال الأدميرال كريستوفر ألكسندر قائد حاملة "ثيودور روزفلت": "نحن هنا لتعزيز علاقاتنا مع حلفائنا وشركائنا، ولتأكيد قدرتنا على التعامل مع أي أزمة قد تحدث في غرب المحيط الهادئ".

وأوضحت الصحيفة أن نشر حاملات الطائرات في التوقيت الحالي يحمل رسالة مفادها أن "الجيش الأمريكي لا يصرف انتباهه عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ظل الصراع في الشرق الأوسط".

المصدر: نيكي آسيا