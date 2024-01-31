كوريا الشمالية تعلن أنها أطلقت صاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال-2"

قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها أجرت أمس مناورة لإطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال-2"، للتحقق من وضع الهجوم المضاد السريع وتحسين قدرتها الاستراتيجية على الضرب.

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وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الإطلاق في البحر الأصفر لم يكن له تأثير سلبي على أمن أي دولة مجاورة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بما في ذلك عدد الصواريخ التي تم إطلاقها ومدى طيرانها.

من جهتها، قالت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، إن الشمال أطلق عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي.

ويمثل الإطلاق الأخير ثالث إطلاق لصواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية خلال أسبوع.

وقامت بيونغ يانغ يوم الأحد بإطلاق صاروخ كروز استراتيجي مطور من غواصة، يسمى "بولهواسال-3-31"، بالقرب من سينبو، وهو حوض بناء السفن الرئيسي للغواصات، بعد أيام فقط من اختبارها صاروخ كروز الاستراتيجي لأول مرة يوم الأربعاء الماضي.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخ كروز "هواسال-2" في مارس من العام الماضي، بعد اختباره لأول مرة في يناير 2022. ويقدر أن مدى طيرانه الطبيعي يصل إلى 2000 كيلومتر.

وتطير صواريخ كروز التي تعمل بمحركات نفاثة، على ارتفاع منخفض وتتمكن من المناورة، مما يجعل من الصعب اكتشافها واعتراضها.

وتعني كلمة "هواسال" في اللغة الكورية "السهم"، وتعني"بولهواسال" سهم النار.

المصدر: يونهاب