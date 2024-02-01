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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره البريطاني التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط ودعم أوكرانيا

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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره البريطاني التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط ودعم أوكرانيا
AP
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى الأربعاء محادثات مع نظيره البريطاني غرانت شابس في مقر البنتاغون تناولت التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط ودعم أوكرانيا.

وقال البنتاغون في بيانه: "ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم مع نظيره البريطاني، وزير الدفاع غرانت شابس، الهجمات المتصاعدة التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وهجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر".

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وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والدعم المستمر من كلا البلدين لأوكرانيا.

وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، لكن الحوثيين يؤكدون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

المصدر: RT

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