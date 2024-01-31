الخارجية الأمريكية: واشنطن تضع خطة بشأن إقامة دولة فلسطين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة بصدد وضع خطة حول كيفية البدء في قيام دولة فلسطين المستقلة.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول خطط واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية: "نحن ندرس مجموعة واسعة من الخيارات، ونناقشها مع الشركاء في المنطقة، وكذلك مع شركاء آخرين داخل الحكومة الأمريكية".

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وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين منخرطون حاليا في "عمليات تخطيط السياسة" حول أفضل السبل للمضي قدما في إنشاء دولة فلسطينية.

وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أصدر تعليماته لمرؤوسيه بتقييم الخيارات الممكنة للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني أمس ديفيد كاميرون، أن بلاده ستنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي