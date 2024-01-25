وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل غير متحمسة تجاه حل الدولتين

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إسرائيل "غير متحمسة" تجاه حل الدولتين، لكن هذا "لا يعني أنه يجب التخلي" عن هذا المبدأ.

وقال تاياني في ختام زيارته لإسرائيل، يوم الخميس: "في هذه اللحظة الجانب الإسرائيلي ليس متحمسا تجاه هذا المقترح. وهذا واضح لأنهم في حالة حرب وهذا موضوع صعب بالنسبة للبلاد".

وتابع: "ولكن ذلك لا يعني أنه يجب التخلي عن فكرة حل الدولتين"، مضيفا أن هذا سيكون مهما في المستقبل، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة ضمان أمن إسرائيل.

وبشأن تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل، أكد تاياني أن ذلك "ليس قرارا سياسيا"، بل "هناك قانون لا يسمح ببيع الأسلحة للدول في حالة حرب".

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وأضاف: "من المؤكد أن هذا ليس موقفا ضد إسرائيل أو خيارا مخصصا عقابيا تجاهها".

وجاء ذلك في ختام جولة تاياني في منطقة الشرق الأوسط، التي شملت الأراضي الفلسطينية ولبنان، إضافة لإسرائيل.

وخلال زيارته لرام الله، حيث عُقد لقاؤه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تحدث تاياني عن ضرورة "الوصول إلى عملية سياسية من شأنها أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل وتحترم احتياجاتها الأمنية".

وأضاف تاياني أن زيارته تهدف إلى "عرض التضامن مع السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأفادت وكالة "آنسا" الإيطالية بأن الرئيس الفلسطيني طلب من إيطاليا المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تم تدمير 70% من المباني.

المصدر: وكالات