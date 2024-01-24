وزير الخارجية الإيطالي: حل الدولتين هدفنا الوحيد إن أردنا السلام

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء إن سياسة حل والدولتين لا تزال قابلة للتطبيق، حتى بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف تاجاني في حديث لقناة "سكاي نيوز 24" أن "حل الدولتين ينبغي أن يكون هو الهدف الوحيد إذا أردنا السلام، وسيكون علينا تشكيل دولة إسرائيلية آمنة ومعترف بها من قبل فلسطين، فضلا عن إقامة دولة فلسطينية معترف بها بدورها".

وأشار إلى أن "العمل جار على هذا الحل وسأصر على ذلك غدا في رام الله وتل أبيب".

واختتم تاياني بالقول "يجب ألا نتخلى عن السعي لتحقيق هذا الهدف حتى لو كان صعبا".

وكان قد أبدى نتنياهو في وقت سابق رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة.

عقب ذلك قال بايدن إنه تحدث مع نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه لا سبيل لإنهاء التحديات الأمنية الطويلة الأمد التي تواجه إسرائيل والتحديات القصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة بدون إقامة دولة فلسطينية، وإن إسرائيل لديها فرصة في الوقت الحالي في ظل استعداد دول في المنطقة لمنحها ضمانات أمنية.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.

وأشارت شبكة NBC إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مقابل قيام دولة فلسطينية.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية