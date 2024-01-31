وزير الدفاع الصيني: سنواصل دعم روسيا في المسألة الأوكرانية

قال وزير الدفاع الصيني دونغ جون، إن بكين لن تتخلى عن دعم موسكو في المسألة الأوكرانية، رغم الضغوط الأمريكية ورغم التهديد الذي يتعرض له التعاون الدفاعي بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير الصيني، خلال مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو: "لقد قدمنا ​​لكم الدعم في القضية الأوكرانية، على الرغم من أن الولايات المتحدة وأوروبا تواصلان الضغط على الجانب الصيني. حتى التعاون الدفاعي بين الصين والاتحاد الأوروبي يتعرض للهجوم، لكننا لن نغير أو نتخلى عن السياسات القائمة بسبب ذلك. لا يجوز لهم ولن يستطيعوا التدخل في التعاون الروسي الصيني الطبيعي".

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وأشار الوزير الصيني إلى أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى حاولت في السنوات الأخيرة عزل روسيا، وأن الصين تتفهم ذلك وتحاول تقديم دعم قوي لروسيا الاتحادية.

وشدد دونغ جون على أنه "باعتبارنا القوتين الأكثر أهمية والرئيسية في العالم، يجب الرد بشكل حاسم على التحديات العالمية الشاملة".

وجرت المفاوضات بين وزيري دفاع روسيا الاتحادية والصين عبر الفيديو اليوم.

تم تعيين الأدميرال دونغ جون في منصب وزير الدفاع الصيني في 29 ديسمبر، وكان يشغل قبل ذلك منصب القائد الأعلى لبحرية جيش التحرير الشعبي منذ عام 2021.

المصدر: نوفوستي